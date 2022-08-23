В США рассказали об отсутствии веры в победу Украины над Россией

The Hill: США перестали верить в победу Киева и опасаются эскалации из-за военных поставок

США перестали верить в победу Украины над Россией и опасаются эскалации из-за военных поставок Киеву. Об этом рассказал бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в материале для издания The Hill.

«Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство», — заявил экс-чиновник.

По его словам, «бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил сомнения США военном успехе Киева, о которых сообщил CNN, плохим настроением чиновника Белого дома. По словам Подоляка, кто-то видит в статьях на подобную тему «сложные политические игры» или «российские информационные спецоперации», однако реальность, уверен он, намного банальнее.