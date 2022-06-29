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В Киеве объяснили сомнения США в военном успехе Украины

Советник главы ОП Подоляк объяснил сомнения США в Украине плохим настроением чиновника
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergei Kholodilin / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил сомнения США военном успехе Киева, о которых сообщил CNN, «плохим настроением» чиновника Белого дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Подоляка, кто-то видит в статьях на подобную тему «сложные политические игры» или «российские информационные спецоперации», однако реальность, уверен он, намного банальнее.

«Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный "сотрудник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок: "Все пропало, Путин побеждает"», — написал советник главы ОП.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц в США сообщил, что в Белом доме сомневаются в том, что Украине удастся вернуть утраченные территории под свой контроль.

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Алевтина Запольская
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