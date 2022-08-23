В российском городе неизвестные напали на подстанцию скорой помощи

В Екатеринбурге неизвестные напали на подстанцию скорой помощи и избили водителя

В Екатеринбурге полицейские проводят проверку после нападения неизвестных на подстанцию скорой помощи. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным агентства, ночью 23 августа в Академическом районе произошло нападение на подстанцию скорой помощи. Злоумышленники избили водителя и грозились вернуться утром, чтобы расстрелять остальных сотрудников.

Фигуранты перелезли через забор, а водитель скорой помощи попытался их остановить, уточняет E1.RU.

Пострадавшему не потребовалась госпитализация, сообщает «Ленте.ру» представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.