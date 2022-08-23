В Германии признали провал Шольца в переговорах с Трюдо по газу

Die Zeit: попытки Шольца договориться с премьером Канады о поставках газа провалились

Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках газа провалились. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Петра Пинцлер.

В материале отмечается, что Шольц и Трюдо всегда обращали внимание на наличие крепких и тесных взаимоотношений, партнерства и дружбы. Однако на второй день визита немецкого канцлера, когда речь зашла о газе, «красноречие канадского премьера закончилось». Пинцлер напомнила, что на совместной с Шольцом пресс-конференции Трюдо сообщил о рассмотрении Канадой бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ.

По мнению обозревателя, при нынешних ценах на голубое топливо экспорт СПГ в Европу не окупается, и канадская сторона сомневается, может ли он выйти на окупаемость в будущем.

Пинцлер считает, что Канада в ближайшее время не заменит поставки газа из России в Германию. «Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу», — отметила она, добавив, что этот процесс не быстрый и голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой. Она подчеркнула, что Канада сможет экспортировать СПГ в Азию, поскольку месторождения находятся на западе страны.

Ранее газета Financial Times сообщала, что власти Германии рассматривают возможность возвращения к ядерной энергетике в случае энергетического кризиса. Страна начала готовиться к отказу от зеленых намерений, включая идеи закрыть атомные электростанции, на фоне беспокойства о возможном прекращении поставок газа из России.