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Право журналистов «Дождя» работать в Латвии поставили под вопрос

Госинспекция по труду Латвии проверит сотрудников «Дождя» на право работать в республике

Фото: Reuters

Госинспекция по труду Латвии проверит визы сотрудников телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) на соответствие трудовому законодательству. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Речь идет о части 8 статьи 37 закона «О труде», согласно которой граждане третьих стран допускаются к приему на работу только при наличии у них вида на жительство с отметкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такого документа, работодатель не имеет права нанимать их.

С журналистов потребуют предъявить визу с правом на трудоустройство. Если сотрудники телеканала не смогут этого сделать, вероятно, к решению вопроса будет привлечена Государственная пограничная служба.

Ранее МВД Латвии подготовило изменение к закону «Об иммиграции», согласно которому латвийские работодатели будут вынуждены прервать трудовые отношения с гражданами России и Белоруссии, за исключением тех, кто имеет статус постоянного жителя Евросоюза или временный вид на жительство.

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Татьяна Антоненко
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