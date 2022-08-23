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Оператор «Сахалина-2» разрешил платить за СПГ рублями

Bloomberg: оператор «Сахалина-2» разрешил платить за СПГ рублями при проблемах с долларами

Фото: Сергей Фомин / Russian Look / Global Look Press

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» разрешил своим покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах. Об этом пишет Bloomberg.

Покупатели также могут платить за газ евро, иенами или британскими фунтами стерлингов, «если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена»“.

По данным агентства, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ “Сахалин-2”, чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США»“, — поясняет издание.

Ранее Россия известила компании Японии о переводе нефтегазового проекта «Сахалин-2» новому оператору. Уведомления были направлены Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые обе закупают СПГ по этому проекту.

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству, подписав указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

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Марина Совина
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