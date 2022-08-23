ФБР изъяло больше сотни секретных документов в доме Трампа

NYT: ФБР изъяло более 150 секретных документов в доме экс-президента США Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает New York Times.

При этом в январе 2022 года Трамп передал Национальному архиву США еще 150 документов. Таким образом, после окончания президентского срока бывший американский лидер хранил у себя дома более 300 секретных материалов государственного значения.

Как отметили в New York Times, нынешние обыски в поместье Трампа могли быть вызваны желанием Министерства юстиции изъять все секретные документы, находящиеся в руках политика. Отмечается, что январская партия материалов включала в себя информацию из ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.