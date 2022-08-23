Гинеколог предупредила об опасности смога для беременных женщин

Врач Селихова посоветовала беременным как можно меньше находиться на улице из-за смога

Из-за смога беременным нужно как можно меньше находиться на улице и лучше полностью ограничить спортивные нагрузки во время прогулок, посоветовала врач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила об опасности задымления в воздухе для ожидающих ребенка женщин.

Из-за смога в воздухе повышается содержание веществ, которые затрудняют поступление кислорода в легкие, объяснила Селихова. Беременной женщине становится еще тяжелее дышать, поскольку ее организм обеспечивает кислородом не только себя, но и плод.

Длительное пребывание на улице в период задымления провоцирует повышенную утомляемость, головные боли, кашель, насморк, раздражение слизистой носа. При смоге может ухудшаться состояние у беременных с бронхиальной астмой и женщин-аллергиков. При наличии таких заболеваний необходимо проконсультироваться с аллергологом-иммунологом или пульмонологом для облегчения симптомов без вреда для ребенка Мария Селихова Врач акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI

Гинеколог настоятельно рекомендовала беременным женщинам во время смога как можно меньше находиться на улице и плотно закрывать окна и двери дома. При этом, по ее словам, в жилом помещении должна быть достаточная влажность.

Полностью отказаться от физической активности и прогулок на улице невозможно, продолжила Селихова. Для максимальной защиты от негативного воздействия смога она предложила:

Пить много несладкой жидкости — например, зеленый чай, воду, отвары ягод и трав;

Есть больше свежих фруктов и овощей, кисломолочной продукции, мяса и рыбы с минимальной жирностью;

В помещениях ежедневно проводить влажную уборку;

В жилых зонах поддерживать необходимую влажность, использовать кондиционеры или вентиляторы;

Отдавать предпочтение одежде из натуральных дышащих тканей;

На открытом воздухе носить повязки из марли или респираторы.

При любом ухудшении самочувствия стоит незамедлительно обратиться к врачу, подытожила она.

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