США оценили возможность России проводить инспекции в рамках ДСНВ на фоне санкций

Госдеп США заявил, что санкции не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность России проводить инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на фоне санкций. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Прайса, антироссийские санкции не мешают России проводить инспекции в рамках договора на территории США и «полностью совместимы с выполнением ДСНВ». Он добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по дипломатическим каналам, чтобы возобновить инспекции по ДСНВ.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Россия должны сотрудничать в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Она также призвала Москву к переговорам по выработке рамочных договоренностей на замену ДСНВ, истекающего в 2026 году.