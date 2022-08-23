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США оценили возможность России проводить инспекции в рамках ДСНВ на фоне санкций

Госдеп США заявил, что санкции не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность России проводить инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на фоне санкций. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Прайса, антироссийские санкции не мешают России проводить инспекции в рамках договора на территории США и «полностью совместимы с выполнением ДСНВ». Он добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по дипломатическим каналам, чтобы возобновить инспекции по ДСНВ.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Россия должны сотрудничать в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Она также призвала Москву к переговорам по выработке рамочных договоренностей на замену ДСНВ, истекающего в 2026 году.

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Марина Совина
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