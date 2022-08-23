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Знаменитости сменили топы на бикини и задали новый тренд

Знаменитости полюбили носить лифы бикини вместо кроп-топов и задали новый тренд

Фото: @dualipa

Знаменитости полюбили носить бикини вместо кроп-топов и задали новый тренд. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

Согласно материалу, актрисы, певицы и другие инфлюэнсеры сменили футболки и укороченные топы на лифы купальников различных моделей. Отмечается, что таким образом звезды внедряют пляжную одежду в повседневный гардероб. Например, сочетают бикини с пиджаками, кожаными куртками и классическими брюками.

В частности, данной тенденции последовали поп-исполнительница Дуа Липа, норвежская блогерша Нина Сандбек, которая надела лиф с костюмом Chanel, а также актриса Валентина Зенере, телезвезды Анна Винтер и Фиа Хамелийнк и сестры Кортни, Ким и Хлои Кардашьян. Помимо этого, купальник в сочетании с брюками носили модель Винни Харлоу и телезвезда Пэрис Хилтон.

В апреле откровенная одежда, выставляющая живот напоказ на поздних сроках беременности, стала актуальной у звезд и инфлюэнсеров. Считается, что моду на оголяющие тело вещи задали барбадосская певица Рианна и британская поп-исполнительница Александра Берк.

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Майя Пономаренко
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