Стратегические резервы нефти в США достигли минимума с 1985 года

Минэнерго США: резервы нефти в стране сократились до рекордных с 1985 г. 453,1 млн барр.

В период с 13 по 19 августа стратегические нефтяные резервы США сократились на 8,1 миллиона баррелей до рекордных 453,1 миллиона баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

За указанный период запасы топлива достигли минимума с января 1985 года, сообщает Business Insider. С начала 2022 года объемы упали на более чем 160 миллионов баррелей, поскольку Соединенные Штаты начали активно использовать нефть из резервов для снижения высоких цен на бензин в стране. Кроме того, мера направлена на сдерживание максимальной за последние десятилетия инфляции.

Еще в конце марта президент США Джо Байден заявил о необходимости распечатывать стратегические запасы нефти. Согласно планам, топливо будут высвобождать в течение как минимум шести месяцев. Он заявил, что Соединенные Штаты будут использовать всевозможные рычаги для стабилизации цен на топливо, в том числе для снижения стоимости энергоносителей на местном рынке. Эксперты утверждали, что из-за такого решения страна может столкнуться с серьезными проблемами, поскольку в случае невозможности восполнить запасы государство станет еще более уязвимым при резком росте цен.

Стратегический резерв нефти был создан в США после энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом ряда арабских стран поставлять топливо Вашингтону и его союзникам по Войне судного дня. Он призван устранить нехватку нефти в стране на случай возможных перебоев с внешними поставками.