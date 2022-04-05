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США предрекли серьезные проблемы из-за растраты нефтяных резервов

CNN: в США могут начаться проблемы из-за снижения высвобожденных нефтяных резервов

Фото: Nick Oxford / Reuters

В США могут начаться серьезные проблемы, если руководство страны не сможет восполнить распечатанные ранее стратегические нефтяные резервы. Об этом в беседе с CNN заявил президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.

По словам Макнелли, решение президента США Джо Байдена об использовании стратегических нефтяных резервов не будет способствовать снижению цен на бензин. Помимо этого, могут возникнуть определенные «проблемы», если Штатам не удастся восполнить растраченные запасы, предрек президент Rapidan Energy.

США в случае невосполнения запасов станут еще более уязвимыми при взлете цен — как это всегда случается при перебоях, связанных с геополитическими причинам. Поэтому, пока специальная военная операция России на Украине продолжается, цены на топливо будут расти. Высвобождение стратегических запасов же ситуацию не изменит.

Ранее Байден объявил, что более 30 стран согласились высвободить свои запасы нефти вслед за американской стороной. Он сказал, что на рынке появятся «десятков миллионов баррелей» нефти.

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Варвара Кошечкина
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