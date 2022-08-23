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Россиянам назвали самые бюджетные курорты для отдыха в бархатный сезон

OneTwoTrip: самое недорогое жилье для пляжного отдыха осенью можно забронировать в Паттайе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самые недорогие гостиницы категории «три звезды» для пляжного отдыха осенью можно забронировать на курортах Таиланда. Самые бюджетные курорты названы в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Отмечается, что цена за бюджетное жилье в тайской Паттайе стартует от 800 рублей за ночь. Стоимость номера в египетской Хургаде начинается от 850 рублей, в Шарм-эш-Шейхе — от 1100 рублей в сутки.

На курортах Турции в бархатный сезон выгоднее всего разместиться в отелях Аланьи (от 1400 рублей) и Сиде (от 1450 рублей). А вот в Мармарисе, Кемере, Бодруме и Фетхие россиянам придется заплатить за жилье по меньшей мере 1550, 1650, 2200 и 3000 рублей соответственно.

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В отелях Дубая можно остановиться, заплатив от 2400 рублей. Что касается отечественных курортов, то в трехзвездочной гостинице в Анапе туристы снимут номер за 1500 рублей в сутки, а в Сочи — за 2100 рублей. Вместе с тем в Ялте путешественникам готовы предложить варианты минимум за 2500 рублей, в Адлере — за 2800 рублей, а в Геленджике — за 3000.

Ранее в августе эксперт по туризму Николай Мельник назвал три лучших направления для пляжного отдыха в России осенью. Ими стали Краснодарский край, Калининград и Байкал.

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Фариза Бацазова
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