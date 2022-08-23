Бывших сотрудников военкомата отдали под суд за взятки от российских призывников

На Урале судят экс-сотрудников военкомата за взятки в 2,5 миллиона рублей от призывников

На Урале отдали под суд экс-сотрудников военкомата, обвиняемых в получении взяток от призывников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовным делам бывших начальника отделения и фельдшера из военного комиссариата Верхнеуральского и Нагайбакского районов. По версии следствия, они с 2016-го по 2021 год получили от российских граждан, не желающих проходить военную службу, более 2,5 миллиона рублей. За денежное вознаграждение обвиняемые изготавливали фиктивные медицинские заключения, освобождающие молодых людей от армии.

В ходе следствия было арестовано имущество фигурантов дела и денежные средства на банковских счетах на общую сумму полтора миллиона рублей.