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Бывших сотрудников военкомата отдали под суд за взятки от российских призывников

На Урале судят экс-сотрудников военкомата за взятки в 2,5 миллиона рублей от призывников

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Урале отдали под суд экс-сотрудников военкомата, обвиняемых в получении взяток от призывников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовным делам бывших начальника отделения и фельдшера из военного комиссариата Верхнеуральского и Нагайбакского районов. По версии следствия, они с 2016-го по 2021 год получили от российских граждан, не желающих проходить военную службу, более 2,5 миллиона рублей. За денежное вознаграждение обвиняемые изготавливали фиктивные медицинские заключения, освобождающие молодых людей от армии.

В ходе следствия было арестовано имущество фигурантов дела и денежные средства на банковских счетах на общую сумму полтора миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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