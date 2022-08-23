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На Украине посчитали военные расходы с начала СВО

Премьер Украины Шмыгаль: с февраля Киев потратил 11 миллиардов долларов на военные расходы

Фото: Christophe Gateau / globallookpress.com

С начала специальной военной операции (СВО) Киев потратил более 420 миллиардов гривен (около 11,4 миллиарда долларов) на военные расходы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании кабинета министров, передает ТАСС.

В Министерстве финансов страны посчитали, что с конца февраля общие расходы бюджета почти достигли одного триллиона гривен (более 27 миллиардов долларов). «То есть более 40 процентов всего, что мы тратили из государственного бюджета, — это потребности армии. 288 миллиардов — на зарплаты военных, 135 миллиардов — на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения», — сообщил премьер.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов. В бюджет дополнительно выделят 270 миллиардов гривен (около 459 миллиардов рублей). Необходимую сумму планируют изыскать за счет дополнительной эмиссии денег.

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Дмитрий Сотак
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