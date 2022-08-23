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Блогерша назвала покупку трех видов люксовых вещей пустой тратой денег

Блогерша Модная Мама назвала покупку дизайнерских чемоданов и часов пустой тратой денег

Фото: Shutterstock

Блогерша с никнеймом Модная Мама назвала покупку трех видов люксовых вещей пустой тратой денег. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, инфлюэнсерша призвала зрителей отказаться от приобретения дизайнерских часов и фирменных украшений с бриллиантами. Данное заявление она аргументировала тем, что известные марки не всегда производят изделия хорошего качества. При этом, по ее словам, превосходящие по параметрам аналоги можно приобрести по более низкой цене.

В то же время эксперт в сфере моды порекомендовала не покупать дизайнерские чемоданы и сумки. Юзерша отметила, что зачастую с багажом в аэропортах обходятся неаккуратно, поэтому не следует выделять на него из бюджета крупные суммы.

Ранее в августе блогерша Мария Каролина Чан из США назвала четыре устаревших модных правила. Так, утратил актуальность совет подбирать ремень под цвет обуви, пояснила юзерша. В то же время, по словам инфлюэнсерши, следует отказаться от запрета сочетать между собой предметы гардероба из денима различных оттенков. Кроме того, на данный момент не будет считаться ошибкой выбор полными девушками джинсов с заниженной талией.

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Алина Гостева
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Блогерша назвала покупку трех видов люксовых вещей пустой тратой денег
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