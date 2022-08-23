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Сооснователь Pink Floyd обвинил американцев в желании править миром

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что США наводнили весь мир военными базами

Фото: Angel Marchini / globallookpress.com

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил американцев в желании править миром. Об этом сообщает ТАСС.

Музыкант объяснил это желание менталитетом граждан, из-за которого жителям других стран «приходится страдать». Он также заявил, что США наводнили весь мир военными базами и хотят продвинуться вплоть до границ России, а затем окружить Китай.

Уотерс также напомнил, что Америка обещала экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО, но потом «они просто разорвали его [соглашение] и выбросили в окно». Кроме того, он считает, что американцы организовали на Украине незаконный переворот и избавились от демократически избранного президента. По мнению музыканта, нынешний конфликт на территории Украины можно быстро урегулировать.

«Почему [президент США] Джо Байден не поговорит с [президентом России Владимиром] Путиным? Почему они не разговаривают? Но, похоже, Джо Байден не хочет этого. Потому что он продолжает отправлять все больше и больше вооружений [на Украину]. Неужели он думает, что украинская армия сможет одолеть Россию?» — поинтересовался Уотерс.

22 августа стало известно, что музыканта включили в базу украинского «Миротворца». Его внесли в раздел «врагов Украины» за «поддержку президента России Владимира Путина» и «антиукраинскую пропаганду».

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Евгений Шульгин
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