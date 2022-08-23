Врач раскрыл способы защититься от смога в Москве

Врач Овечкин посоветовал москвичам не заниматься спортом на улице из-за смога

Пока Москву накрывает дымка, жителям города стоит отказаться от прогулок на свежем воздухе, а также от занятий спортом и пробежек на улице, заявил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Способы защититься от смога он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«По возможности лучше находится в помещении, плотно закрывать окна, не проветривать помещение, пользоваться кондиционерами в случае необходимости», — посоветовал он. При необходимости выйти на улицу врач призвал использовать промышленные респираторы, которые задерживают небольшие частицы гари, приносимые из Рязанской области вместе с дымом.

По словам Овечкина, негативные вещества в данном продукте практически отсутствуют, так как он смешивается с большим объемом воздушных масс, однако сам по себе запах гари и частицы горения могут вызывать раздражение. «Сам по себе запах и частицы горения могут вызывать какое-то раздражение, чувство першения, щипать глаза — в таком случае их можно элементарно промыть обычной водой», — обратил внимание Овечкин.

Запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области вернулся в Москву утром в воскресенье, 21 августа. Он снова ощущается в ряде районов столицы, видна легкая дымка. О запахе сообщают жители северо-запада, юго-запада и востока Москвы. В центре города в небе также наблюдается небольшая задымленность, а также ощущается специфический запах гари.

