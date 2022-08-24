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Пентагон сообщил о консультациях с Украиной о типах целей для нанесения ударов

Замглавы Пентагона Кол: США консультируются с Украиной о типах целей для нанесения ударов

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол рассказал, что Вашингтон проводит консультации с Киевом о том, по каким типам целей украинские военные наносят удары и какие вооружения им для этого нужны, сообщает ТАСС.

«Мы очень тесно консультировались с украинцами по поводу тех типов целей, по которым им необходимо иметь возможность наносить удары внутри территории Украины. Подавляющее большинство этих целей можно поразить с помощью HIMARS, используя (управляемые ракеты — прим. «Ленты.ру») GMLRS», — заявил представитель Пентагона.

Он отметил, что несмотря на то, что дальность ракет Army TACtical Missile System (ATACMS) значительно больше, Киев в настоящее время в них не нуждается.

Ранее военный аналитик Михаил Ходаренок назвал два способа уничтожения дальнобойных ракет ATACMS в случае передачи их США Украине. Он также призвал не тревожиться о наличии у Киева американских ракет, а научиться им противостоять.

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Марина Совина
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