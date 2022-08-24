Британия включила в новый пакет помощи Украине микробеспилотники Black Hornet

Власти Великобритании включили в новый пакет помощи Украине микробеспилотники Black Hornet

Власти Великобритании передадут Украине в рамках нового пакета помощи на 54 миллиона фунтов стерлингов (63,5 миллиона долларов) ракетные системы, 850 миниатюрных норвежских микробеспилотников Black Hornet, а также две тысячи других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на офис премьер-министра страны сообщает РИА Новости.

Агентство указывает, что в Даунинг-стрит изначально заявили о планах предоставить Киеву 200 беспилотников, однако позже исправили эту цифру на две тысячи.

О формировании нового пакета помощи во время визита в Киев рассказал объявивший в июле об уходе в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон. «Пакет на 54 миллиона фунтов с 2 тысячами современных дронов и барражирующих боеприпасов позволят Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские силы», — уточнили в официальном заявлении канцелярии премьера, указав, что Лондон намерен предоставить Киеву противоминные транспортные средства, а также обучить украинских военных пользоваться ими.

В Соединенном Королевстве также заявили о намерении расширить подготовку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В пресс-службе канцелярии упомянули, что к обучению украинских военных присоединились еще восемь государств.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон 24 августа прибыл в Киев с визитом ко Дню независимости Украины. Политик отметил, что Британии важно продолжать поддерживать Украину.