Посол Украины Мельник объяснил оскорбление Шольца «безысходностью»

Посол Украины Мельник заявил что, назвал Шольца колбасой от безысходности

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник объяснил причину оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца и заявил, что назвал его обиженной ливерной колбасой «от безысходности». Об этом дипломат заявил в эфире телеканала Welt, передает РИА Новости.

«Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти. И конечно, я сожалею об этом и о другом, что было сказано. Это звучало, наверное, не очень дипломатично», — пояснил посол.

По словам Мельника, он пытался «донести серьезность ситуации» до людей в Германии.

Ранее стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает до своего возвращения в Киев 14 октября встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром финансов Кристианом Линднером, «чтобы кое-что уладить». «И я надеюсь, что никто не будет держать обиду», — сказал он.

В начале мая Мельник был замешан в скандале. Украинский посол раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев и оскорбил его, назвав ливерной колбасой. Мельник заявил, будто политик ведет себя по-детски.