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Спорт

Стал известен желаемый Роналду клуб для перехода

Bild: футболист Криштиану Роналду хотел перейти в «Боруссию Дортмунд»

Фото: John Sibley / Reuters

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел перейти в «Боруссию Дортмунд». Об этом стало известно Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, футболист хотел сохранить поступления от спонсорских контрактов, которые полагаются ему за выступления в Лиге чемпионов. Немецкий клуб, попавший на турнир, обеспечил бы ему их. Также Роналду заинтересован в победе в Бундеслиге, так как не играл в чемпионате этой страны.

18 августа сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным претендентом на Роналду. Клуб из Дортмунда был готов на полноценный трансфер или аренду форварда.

С начала лета СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Игроку приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.

Анастасия Борисова
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