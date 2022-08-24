Стал известен желаемый Роналду клуб для перехода

Bild: футболист Криштиану Роналду хотел перейти в «Боруссию Дортмунд»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел перейти в «Боруссию Дортмунд». Об этом стало известно Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, футболист хотел сохранить поступления от спонсорских контрактов, которые полагаются ему за выступления в Лиге чемпионов. Немецкий клуб, попавший на турнир, обеспечил бы ему их. Также Роналду заинтересован в победе в Бундеслиге, так как не играл в чемпионате этой страны.

18 августа сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным претендентом на Роналду. Клуб из Дортмунда был готов на полноценный трансфер или аренду форварда.

С начала лета СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Игроку приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами.