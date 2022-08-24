Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина крушения вертолета в российском регионе

В Ставропольском крае сообщили, что вертолет Ми-2 потерпел крушение из-за погодных условий

Фото: Telegram-канал «Глава Предгорья»

Глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко в своем Telegram-канале назвал причину крушения вертолета Ми-2 на территории Предгорного округа Ставропольского края. По его словам, причиной инцидента в российском регионе могли стать неблагоприятные погодные условия.

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет (предположительно, Ми-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — сообщил Бондаренко.

Он также отметил, что жертв и пострадавших не обнаружено, а сотрудники оперативно-следственной группы быстро прибыли на место происшествия. Бондаренко добавил, что пожар уже локализован.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна в 1,5 километра от хутора Шести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов постпреда в СБ ООН
Пентагон назвал свои цели относительно спецоперации России на Украине
Пентагон сообщил о консультациях с Украиной о типах целей для нанесения ударов
Канада решила передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
Небензя обвинил Украину в начале спецоперации
В США объяснили долгие сроки поставки вооружения из нового пакета помощи Украине
Названа причина крушения вертолета в российском регионе
Стал известен желаемый Роналду клуб для перехода
Небензя обвинил замгенсека ООН в безразличии к зверствам «Азова»
В Британии усомнились в способности НАТО остановить Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.