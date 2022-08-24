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Спорт

Журова пожаловалась на издевательства из-за высказываний о Fan ID

Светлана Журова пожаловалась на издевательства болельщиков из-за высказываний о Fan ID

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о том, что не поменяла отношение к закону о паспорте болельщика (Fan ID). Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

«Я за Fan ID! У меня есть свое мнение, но люди в нашей стране это уважать не хотят», — заявила Журова.

Она отметила, что столкнулась с негативом из-за высказываний на эту тему. «Сразу шутят, издеваются. В социальных сетях в мой адрес творится безобразие. Болельщики просто сошли с ума», — пожаловалась Журова.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Большинство активных фанатов клубов Российской премьер-лиги выступили против Fan ID и бойкотируют матчи турнира.

Алексей Гусев
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