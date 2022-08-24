Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Актер Том Харди выиграл две золотые медали на благотворительном турнире по джиу-джитсу

Британский актер Том Харди выиграл две золотые медали на благотворительном турнире по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне. Об этом сообщает People.

На мероприятии собирали деньги организации REORG — она помогает ветеранам, военнослужащим и сотрудникам экстренных служб, которые борются с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и физическими травмами.

44-летний артист победил одного из своих соперников перекрестным захватом рук. Борьба со вторым оппонентом длилась две минуты.

Отмечается, что Харди тренируется в организации REORG с 2011 года. Именно тогда, во время подготовки к фильму «Воин», он начал заниматься джиу-джитсу. Актер также является доверенным лицом REORG, в июле он посетил штаб-квартиру организации в Лондоне.

Ранее Харди намекнул на работу над продолжением «Венома». Фотографию с обложкой нового сценария звезда Marvel опубликовал у себя в социальных сетях. Согласно надписи на картинке, над сюжетом сиквела работают Харди и сценарист Келли Марсел, автор первой и второй частей «Венома».