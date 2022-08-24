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Белоруса арестовали за «портрет Гитлера» на груди

Белорус получил 15 суток ареста за татуировку, которую силовики сочли «портретом Гитлера»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Минска Павел Гиль был задержан за татуировку. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале.

По данным организации, мужчину арестовали на 15 суток.

Силовики сочли, что на груди белоруса изображен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Мужчина же сказал, что нанес на тело портрет классика белорусской литературы Янки Купалы. Силовики в ответ якобы попросили Гиля процитировать стихи Купалы, чего он сделать не смог. Уточняется, что правоохранители выдали ему для «изучения» два сборника стихов Купалы на время административного ареста.

Ранее в Белоруссии суд приговорил TikTok-блогера Андрея Белявского из Бобруйска к двум годам колонии общего режима по статье об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Рассмотрение дела длилось всего несколько часов. После ареста Белявского силовики выпустили видео, где он извиняется за содержание видеороликов в своем блоге.

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