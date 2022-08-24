В России подешевели iPhone

«Известия»: ввезенные по параллельному импорту iPhone подешевели на 30% за последний месяц

Ввезенные в Россию по параллельному импорту айфоны за последний месяц подешевели на 30%. Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей. Цены снизились и на сером рынке. Об этом сообщают «Известия».

По словам собеседников издания, падение стоимости связано с укреплением курса рубля и падением интереса российских пользователей к товарам компании Apple из-за введенных санкций. Также падение цен связано с грядущей презентацией.

Еще месяц назад iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб стоил в re:Store 245 990 рублей, а теперь — 179 990 рублей. Подешевели и более простые версии девайса — примерно на 20 тысяч рублей. По словам издания, такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах.

«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone. Это связано в том числе с укреплением курса рубля», — заявил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Компания Apple представит новую модельную линию iPhone 14 на презентации 7 сентября. Отмечается, что старт продаж планируется 16 сентября. Ожидается, что в тот же день состоится и презентация новых моделей iPad и компьютеров Mac.