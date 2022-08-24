Турция назвала способ усадить Россию и Украину за стол переговоров

Представитель Эрдогана Калын: договор о зерне может помочь переговорам России и Украины

В Турции считают, что одним из способов усадить Россию и Украину за стол переговоров может стать создание платформы на основе договора по поставкам украинского зерна. Такой способ назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, цитату приводит TRT Haber.

«Для того, чтобы [возобновить переговоры], Россия должна прекратить атаки на украинские города. Необходимо четкое понимание и добровольное согласие с обеих сторон. Турция прилагает большие усилия, чтобы помочь сторонам сблизиться по этому вопросу», — подчеркнул Калын.

Соглашение о вывозе украинского зерна и другого продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.