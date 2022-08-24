На Украине раскрыли план США для кражи активов России

Климкин: США украдут и присвоят активы России, признав ее спонсором терроризма

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскрыл план США по краже и присвоению российских активов. Своим прогнозом он поделился в эфире телеканала «Общественное».

По словам экс-министра, США могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма», чтобы украсть замороженные активы Москвы и передать деньги Киеву.

Подобный ход позволит США и Западу «криминализовать» российские активы, что упростит задачу по их краже, считает Климкин.

«Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких», — указал бывший дипломат.

Он подчеркнул, что если каждая западная страна объявит Россию «страной-террористом», то это в десятки раз упростит Украине и ее союзникам задачу украсть активы Москвы. Климкин назвал такой шаг со стороны Вашингтона «мегаважным» для Киева.

Ранее экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по территории Украины. Он заверил, что конфискованный газ Киев сможет самостоятельно продавать тем же покупателям, что и Россия, а вырученные средства направлять на нужды украинской армии.

