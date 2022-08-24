Выставка косторезчиков открылась в Барнауле

В Барнауле открылась выставка произведений косторезчиков

В Алтайском государственном краеведческом музее в Барнауле открылась выставка произведений косторезчиков. Об этом сообщает издание «Амител».

В экспозиции представлены скульптуры и украшения в этническом стиле по мотивам сказок Севера, всего более 80 изделий.

Выставку организовала «Мастерская Минсалим», основатель которой Минсалим Тимергазеев — тобольский мастер, резчик по кости, член Союза художников России, председатель жюри Международного фестиваля деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение».

Кроме произведений Минсалима Тимергазеева, на выставке можно будет увидеть резные предметы, созданные другими художниками мастерской — членами Союза художников России Ириной Вишняковой и Сергеем Тимергазеевым, а также изделия художников — резчиков по кости из коллекции Музея истории кости.

Выставка будет работать до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с 19 по 29 августа будет проходить выставка художественных промыслов Дагестана «Умельцы Дагестана. Дары предков». Посетители выставки смогут ознакомиться с художественными произведениями и изделиями декоративно-прикладного искусства, а также увидеть старинные предметы, изготовленные в XVIII веке.