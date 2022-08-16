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В Башкирии откроется выставка художественных промыслов Дагестана

Выставка «Умельцы Дагестана. Дары предков» откроется в Уфе 19 августа

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Башкортостана

В столице Башкирии 19 августа состоится открытие выставки художественных промыслов Дагестана «Умельцы Дагестана. Дары предков». Как уточняет «Башинформ», площадкой проведения выставки, которая будет проходить до 29 августа, станет уфимская галерея народного искусства «Урал».

Посетители выставки смогут ознакомиться с художественными произведениями и изделиями декоративно-прикладного искусства, а также увидеть старинные предметы, изготовленные в XVIII веке. В пресс-службе Дома дружбы народов Башкортостана указали, что в экспозиции будут представлены работы табасаранских, унцукульских, гоцатлинских, андийских, кубачинских и балхарских мастеров.

Отмечается, что порядка сотни экспонатов, которые будут выставлены в стенах галереи «Урал», были взяты из личной коллекции председателя Башкирской республиканской общественной организации дагестанской национальной культуры Магомедхабиба Султанмагомедова. Владелец коллекции рассказал, что всего за 15 лет ему удалось собрать около 600 экземпляров.

«Приобретаю предметы старины у дагестанских мастеров, на рынках, дарят друзья. Самый ценный экспонат — посеребренный кувшин, ему более 500 лет. А из приобретенных недавно предметов отмечу учталан. Это поставец для столовых приборов, необходимая деталь бытовой культуры народов Дагестана», — поделился с журналистами председатель Башкирской республиканской общественной организации дагестанской национальной культуры, добавив, что многие из предоставленных выставке предметов из его коллекции будут впервые представлены публике.

Ранее сообщалось, что российский этнографический музей представит выставочный проект, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Выставка «Волжская Булгария. Великое наследие» должна пройти в нескольких российских городах — в Уфе, Казани и Челябинске.

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Варвара Кошечкина
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