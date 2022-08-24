Кровля частично обрушилась на горящем складе в Москве

Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе в Сигнальном проезде в Москве

Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе, расположенном в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы, передает РИА Новости.

Экстренные службы отметили, что горение в районе Отрадное еще продолжается. По последним данным, в результате пожара один человек погиб, еще трое пострадали.

О происшествии на складе на северо-востоке Москвы стало известно 24 августа. В МЧС России уточнили, что площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На борьбу с огнем привлекли более 150 человек.