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Кровля частично обрушилась на горящем складе в Москве

Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе в Сигнальном проезде в Москве

Фото: Агентство «Москва»

Частичное обрушение кровли произошло на горящем складе, расположенном в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы, передает РИА Новости.

Экстренные службы отметили, что горение в районе Отрадное еще продолжается. По последним данным, в результате пожара один человек погиб, еще трое пострадали.

О происшествии на складе на северо-востоке Москвы стало известно 24 августа. В МЧС России уточнили, что площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На борьбу с огнем привлекли более 150 человек.

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Анна Щербакова
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