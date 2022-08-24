Площадь мощного пожара на складе в Москве за полчаса выросла почти в два раза

Площадь мощного пожара на складе в СВАО Москвы выросла до 1500 квадратных метров

Площадь мощного возгорания на расположенном в Сигнальном проезде в Северном административном округе (СВАО) Москвы складе, выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Если в 17:50 МЧС оценивало площадь пожара в 800 квадратных метров, то уже к 18:10 она выросла в два раза. При этом источник РИА Новости оценил площадь пожара в 1,2 тысячи квадратов. Работа пожарных по ликвидации возгорания попала на видео, его публикует KP.RU своем Telegram-канале.

О пожаре стало известно во второй половине дня 24 августа. Возгорание возникло в трехэтажном складе на рынке. В ходе работ по ликвидации спасли одного человека, его передали медикам для оказания помощи.

Еще один человек погиб. Гибель пострадавшего предварительно подтвердили в прокуратуре.

Изначально площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров.