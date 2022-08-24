Стало известно о погибшем при мощном пожаре на рынке в Москве

Один человек погиб при пожаре на рынке в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы

Один человек погиб при мощном пожаре на рынке в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Собеседник агентства пояснил, что еще два человека пострадали. Кроме того, по его словам, площадь пожара в Сигнальном проезде выросла до 800 квадратных метров.

На месте происшествия в Отрадном продолжают работать пожарные, добавил собеседник АГН «Москва».

Возгорание возникло в трехэтажном складе на рынке на северо-востоке столицы. В ходе работ по ликвидации спасли одного человека, его передали медикам для оказания помощи.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в строящемся жилищном комплексе на западе Москвы.