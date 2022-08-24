Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму продлили действие желтого уровня террористической опасности

Аксенов до 8 сентября продлил в Крыму действие желтого уровня террористической опасности

Фото: Baz Ratner / Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов до 8 сентября продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничных районах полуострова. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он уточнил, что мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, желтый уровень террористической опасности будет продлен на объектах министерства транспорта Крыма, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава полуострова, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики, добавил Аксенов.

«Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей», — подчеркнул он.

9 августа стало известно нескольких взрывах на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Пушилин назвал выделение США Киеву трех миллиардов долларов игрой ва-банк
В российском городе нашли тело 37-летнего мужчины с пакетом на голове
Навка объяснила переход российской фигуристки под флаг Израиля
Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами
Психотерапевт назвала способ предотвратить осеннюю депрессию
Назван срок окончания засухи в Европе
Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда
Раскрыты тревожные последствия пандемии
Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.