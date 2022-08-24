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Раскрыта многомиллионная стоимость свадебных платьев Дженнифер Лопес

Daily Mail: стоимость свадебных платьев Лопес оценили как минимум в миллион долларов

Фото: Simone Comi / globallookpress.com

Журналисты Daily Mail раскрыли подробности дизайна многомиллионных подвенечных нарядов американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Соответствующая информация опубликована на сайте издания.

Известно, что поп-исполнительница вышла замуж за актера Бена Аффлека в его поместье в городе Рисборо, штат Джорджия. Во время церемонии бракосочетания знаменитость сменила три образа, которые дизайнеры бренда Ralph Lauren подготовили эксклюзивно для своей клиентки. Отмечается, что стоимость каждого платья составила как минимум миллион долларов (60,1 миллиона рублей).

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Героиня материала детально показала свои свадебные наряды на личном сайте OnTheJLo, опубликовав снимки авторства фотографа Джона Руссо. На кадрах видно, что сначала Лопес позировала в облегающем платье с шестиметровым шлейфом, затем она переоделась в атласное платье-рыбку, украшенное кристаллами Swarovski. Последнее было выполнено в таком же стиле и дополнительно оформлено V-образным декольте и деталями из жемчуга.

Что касается макияжа, визажисты отдали предпочтение нюдовому образу в розовых оттенках. При этом волосы невесты были собраны в низкий пучок. На размещенных кадрах видно, что Лопес также надела чокер из перьев и жемчужные серьги.

17 июля сообщалось, что Аффлек и Лопес поженились. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в 2021 году возобновила романтические отношения. Саму свадьбу звезды сыграли 20, 21 и 22 августа в доме жениха. Гости возлюбленных, в числе которых актер Мэтт Деймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз, были одеты в белое, чтобы соответствовать декорациям и цветочным композициям в пастельных тонах.

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Майя Пономаренко
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