В Запорожье пообещали миссии МАГАТЭ высший уровень безопасности

Член администрации Запорожья Рогов пообещал высший уровень безопасности миссии МАГАТЭ

Власти Запорожской области готовы обеспечить миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) высший уровень безопасности во время визита на атомную электростанцию (АЭС). Об этом ТАСС заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что в регионе уже есть опыт обеспечения безопасности делегаций, журналистов, международных наблюдателей, гуманитарных миссий, политиков и активистов со всего мира. По его словам, в указанных случаях «все проходило нормально».

«Понятно, что могут быть риски, провокации терактов, но я думаю, что все это будет нейтрализовано и безопасность будет на должном уровне», — пообещал Рогов.

Ранее представитель администрации Запорожья назвал предполагаемые сроки приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — существует вероятность, что это произойдет в начале сентября.

11 августа Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.