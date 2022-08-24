В Запорожье назвали предполагаемые сроки приезда МАГАТЭ на ЗАЭС

Член Запорожской администрации Рогов допустил приезд МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал предполагаемые сроки приезда миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.

«Уже перешли в рабочий формат отношений "Росатома" и МАГАТЭ, поэтому есть надежда, что через неделю, в первых числах сентября, мы действительно увидим [миссию на ЗАЭС]», — допустил он.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что делегация МАГАТЭ посетит ЗАЭС не ранее конца августа — начала сентября.

11 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с ЗАЭС возник пожар.