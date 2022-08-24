В Запорожье назвали предполагаемые сроки приезда МАГАТЭ на ЗАЭС
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал предполагаемые сроки приезда миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.
«Уже перешли в рабочий формат отношений "Росатома" и МАГАТЭ, поэтому есть надежда, что через неделю, в первых числах сентября, мы действительно увидим [миссию на ЗАЭС]», — допустил он.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что делегация МАГАТЭ посетит ЗАЭС не ранее конца августа — начала сентября.
11 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с ЗАЭС возник пожар.