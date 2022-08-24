Стало известно о планах Минфина привлечь в госбюджет дополнительные средства

Bloomberg: в сентябре Минфин России может вернуться на долговой рынок с размещением ОФЗ

Министерство финансов России может вернуться на долговой рынок во второй половине сентября после полугодового перерыва. Об этом стало известно Bloomberg.

Источники рассказали агентству, что ведомство собирается привлечь в госбюджет дополнительные средства с помощью размещения облигаций федеральных займов (ОФЗ). В последний раз Минфин выходил на рынок гособлигаций в начале февраля, до начала военных действий на Украине. В конце июля в министерстве сообщали, что Россия вернется на рынок госдолга с выпуском облигаций небольшими объемами от 10 до 30 миллиардов рублей. По словам источника Bloomberg, за первым размещением ОФЗ после перерыва последует график дальнейших аукционов.

Собеседник агентства также рассказал, что в 2022 году министерство не выпустит бонды в юанях, так как на это потребуется больше времени. Он отметил, что официальная поддержка китайским правительством в размещении гособлигаций в юанях для России находится в приоритете и, возможно, в ближайшие несколько месяцев начнутся соответствующие переговоры. Однако более вероятным для страны будет проведение небольших продаж, направленных только на местных игроков, которые ищут варианты вложения растущих запасов юаней.

Ранее о планах Минфина выпускать госдолг в китайской национальной валюте сообщили «Ведомости». Правительство надеется разместить выпуск среди инвесторов непосредственно с материкового Китая и тем самым привлечь их на рынок.