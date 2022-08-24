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Российская авиация уничтожила более половины личного состава батальона ВСУ в ДНР

Российская авиация уничтожила более 50% личного состава батальона ВСУ в районе Артемовска

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила более половины личного состава украинского батальона в Донецкой народной республике (ДНР) в районе Артемовска. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары по 20-му батальону 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за высоких потерь военные украинского батальона оставили свои позиции и ушли в неизвестном направлении, сообщили в министерстве.

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18 августа оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 60 процентов состава 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Там подчеркнули, что батальон полностью утратил свою боеспособность, его остатки вывело в тыл для переформирования командование оперативно-тактической группы «Донецк».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Анастасия Шейкина
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