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ВКС России уничтожили 60 процентов состава батальона ВСУ в районе Авдеевки

Минобороны доложило об уничтожении более 60% состава батальона ВСУ в районе Авдеевки

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВСК) России уничтожила более 60 процентов личного состава 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что батальон полностью утратил свою боеспособность. Его остатки вывело в тыл для переформирования командование оперативно-тактической группы «Донецк».

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Оборонное ведомство также доложило о поражении пункта базирования иностранных наемников в Харькове — ударом российских военных были уничтожены более 90 боевиков.

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Анастасия Шейкина
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