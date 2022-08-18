ВКС России уничтожили 60 процентов состава батальона ВСУ в районе Авдеевки
Минобороны доложило об уничтожении более 60% состава батальона ВСУ в районе Авдеевки
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВСК) России уничтожила более 60 процентов личного состава 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что батальон полностью утратил свою боеспособность. Его остатки вывело в тыл для переформирования командование оперативно-тактической группы «Донецк».
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Оборонное ведомство также доложило о поражении пункта базирования иностранных наемников в Харькове — ударом российских военных были уничтожены более 90 боевиков.