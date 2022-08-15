Минобороны рассказало о ликвидации 58-й мотопехотной бригады ВСУ

Минобороны заявило о частичной ликвидации 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ

Российские военные ликвидировали более 50 процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Соледарском направлении. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

Кроме того, в Донецкой народной республике (ДНР) ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ было уничтожено свыше 260 бойцов ВСУ.

Ранее в военной ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. В результате удара было уничтожено более 100 и ранено свыше 50 наемников из Польши, а также Германии, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.