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Минобороны заявило о поражении пункта базирования иностранных наемников

Минобороны заявило о ликвидации 90 боевиков в пункте базирования наемников в Харькове
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные уничтожили более 90 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в пункте временной дислокации иностранных наемников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, пункт временного базирования наемников находился в Харькове.

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Оборонное ведомство также отчиталось об ударе по пункте временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское в Николаевской области. В результате ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, а также восемь единиц специальной автомобильной техники.

Ранее министерство доложило об уничтожении более ста иностранных наемников из Польши и Германии в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Помимо этого, в результате нанесенного удара оказались ранены более 50 наемников.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

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Анастасия Шейкина
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