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Байден ответил на вопрос об обыске в поместье Трампа

Байден заявил, что ФБР не предупреждало его о планах провести обыск в поместье Трампа

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, предупредило ли его Федеральное бюро расследований (ФБР) заранее о своих планах провести обыск в поместье Мар-а-Лаго экс-главы государства Дональда Трампа. По его словам, агенты ФБР не обращались к нему по данному вопросу, сообщает ТАСС.

«У меня не было никакого заблаговременного уведомления. Никакого. Ноль. Ни единого», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп обрушился с обвинениями в адрес нынешнего главы государства Джо Байдена, уверяя, что тот знал о планах ФБР, вопреки своим заверениям в обратном. По мнению бывшего американского президента, обыск его имения связан с нежеланием Демократической партии допускать его к участию в выборах президента в 2024 году.

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Марина Совина
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