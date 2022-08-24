Академик РАН назвал последствия для Чубайса после синдрома Гийена — Барре

Врач Скоромец назвал долгое восстановление последствием для Чубайса после Гийена — Барре

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может долгое время восстанавливаться после синдрома Гийена — Барре. О таком последствии рассказал KP.RU бывший главный невролог Санкт-Петербурга, который лечил Анатолия Собчака и его администрацию, академик РАН Александр Скоромец.

Врач пояснил, что реабилитация таких пациентов проходит по-разному. «Если человек не мог глотать, то тренируется глотательный рефлекс. В основном, это глюкоза, аскорбиновая кислота и бутылка, на которую натянута соска. Из нее человек делает небольшие глотки. У Чубайса были слабость ног и рук. Тут человек делает повторные движения с нагрузками или без», — сказал академик РАН.

По мнению Скоромца, экс-глава «Роснано» после болезни неслучайно отправился в Германию. Там лучшие технологии и врачи для реабилитации, которых нет ни в одном другом европейском государстве, подчеркнул врач.

Академик допустил, что Чубайс снова может попасть в больницу. По его словам, риск рецидива при синдроме Гийена — Барре бывает в 30 процентах случаев.

8 августа сообщалось, что реабилитация экс-главы «Роснано» может занять четыре недели.

7 августа источник ТАСС рассказал, что Чубайс отправился на реабилитацию в Германию. О том, что он может отправится за рубеж для восстановления также писала итальянская газета La Repubblica. До этого политика выписали из клиники на итальянском остров Сардиния после улучшения состояния.

Анатолий Чубайс попал в больницу 31 июля — ему стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Бывший глава «Роснано», по утверждению Ксении Собчак, оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Тогда медики сочли его состояние стабильным, у него внезапно начали отниматься руки и ноги.