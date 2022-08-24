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69-я параллель

Одной категории россиян выплатят компенсацию за проезд к месту отдыха на авто

Живущим на Крайнем Севере пенсионерам возместят затраты на проезд к месту отдыха на авто

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство решило компенсировать затраты на проезд к месту отдыха еще одной категории россиян — пенсионерам, живущим на Крайнем Севере и воспользовавшимся автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба правительства в официальном Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что компенсацию можно будет потребовать за путешествие не только к месту отдыха на личном автомобиле, но и обратно. Ранее возмещение затрат на дорогу можно было оформить лишь при путешествии железнодорожным, речным, морским, воздушным или автобусным транспортом.

Компенсацию расходов можно получить раз в два года. Для оформления выплаты необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и предоставить документы на авто вместе с чеками об оплате бензина.

Ранее сообщалось, что для жителей Ненецкого автономного округа организуют оздоровительные поездки в Крым на субсидированных рейсах. Отмечается, что путевки на полуостров для проживающих на Крайнем Севере россиян станут доступны в 2022 году.

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Валерий Розенберг
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