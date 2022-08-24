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Названы популярные среди россиян направления для экскурсионных поездок летом

Дагестан стал самым популярным среди россиян направлением для экскурсионных поездок летом

Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала популярные среди граждан направления для экскурсионных поездок летом. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в Москву и Петербург, но и к регионам, куда отправляются за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия.

«Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан», — сообщили в АТОР.

Ожидвется, что осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится. «Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка», — отметили в ассоциации. В АТОР предполагают, что туристы будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические.

Ранее в августе Адлер и Абхазия были названы самыми бюджетными курортами, где россияне могут отдохнуть во время бархатного сезона. Так, путешествие в Сочи обойдется от 28 тысяч рублей на двоих за неделю, в Абхазию — от 25 тысяч рублей (цена включает перелет, проживание, трансфер и медицинскую страховку).

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Марина Совина
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