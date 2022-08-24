Названы популярные среди россиян направления для экскурсионных поездок летом

Дагестан стал самым популярным среди россиян направлением для экскурсионных поездок летом

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала популярные среди граждан направления для экскурсионных поездок летом. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в Москву и Петербург, но и к регионам, куда отправляются за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия.

«Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан», — сообщили в АТОР.

Ожидвется, что осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится. «Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка», — отметили в ассоциации. В АТОР предполагают, что туристы будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические.

Ранее в августе Адлер и Абхазия были названы самыми бюджетными курортами, где россияне могут отдохнуть во время бархатного сезона. Так, путешествие в Сочи обойдется от 28 тысяч рублей на двоих за неделю, в Абхазию — от 25 тысяч рублей (цена включает перелет, проживание, трансфер и медицинскую страховку).

