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Посольство России отреагировало на высказывания США о смерти Дугиной

Посольство России выразило негодование в из-за высказываний США о смерти Дугиной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Посольство России в Вашингтоне выразило глубочайшее негодование в связи с высказываниями США по поводу смерти журналистки Дарьи Дугиной, произошедшей в Подмосковье 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — отреагировали в дипмиссии.

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Марина Совина
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