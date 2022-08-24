Посольство России отреагировало на высказывания США о смерти Дугиной

Посольство России выразило негодование в из-за высказываний США о смерти Дугиной

Посольство России в Вашингтоне выразило глубочайшее негодование в связи с высказываниями США по поводу смерти журналистки Дарьи Дугиной, произошедшей в Подмосковье 20 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — отреагировали в дипмиссии.