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В торговом центре в Донецке начался пожар после обстрела города

Штаб теробороны ДНР сообщил о пожаре в ТЦ «Галактика» после обстрела города

Фото: Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

В торговом центре «Галактика», расположенном по улице Шутова в Кировском районе Донецка, начался пожар после обстрела. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по территории ТЦ "Галактика", расположенного по улице Шутова в Кировском районе Донецка. Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявили в штабе.

Ранее центр Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Войска обстреляли здание администрации главы ДНР. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка пришелся в том числе по кабинетам, в которых незадолго до этого проходили встречи делегации Госдумы с депутатами Народного совета ДНР, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой региона Денисом Пушилиным.

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Анжелика Бережная
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