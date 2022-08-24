Пентагон назвал свои цели относительно спецоперации России на Украине

Пентагон: США добиваются того, чтобы Россия заплатила за спецоперацию на Украине

США добиваются, чтобы Россия «заплатила за свои действия на Украине такую цену», которая превысила бы все возможные выгоды от ее проведения, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге, пишет ТАСС.

Он назвал цели США относительно спецоперации России на Украине. По словам представителя Пентагона, Вашингтон хочет, чтобы подобное больше не повторялось. «Для нас важно, чтобы Россия заплатила цену, превышающую выгоды, которые она получает от спецоперации, чтобы она не повторила этого снова и чтобы другие усвоили этот урок», — подчеркнул он.

Замминистра добавил, что новый пакет военной помощи США Украине в размере трех миллиардов долларов «не предполагает какого-либо определенного исхода конфликта на Украине». По его словам, он будет актуален в любом случае.

По словам Кола, некоторые типы вооружений из нового пакета американской военной помощи украинская армия сможет получить лишь через несколько лет.